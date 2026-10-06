Usporedba sustava grijanja: Prednosti, mane i cijene infracrvenih panela te hibridnih sustava - Monitor.hr
Utorak (08:00)

Ako jeftino, onda brrrr

Usporedba sustava grijanja: Prednosti, mane i cijene infracrvenih panela te hibridnih sustava

Infracrveni paneli estetski su privlačna rješenja koja stropnim ili zidnim postavljanjem zagrijavaju površine u prostoriji umjesto zraka, no nisu učinkoviti u loše izoliranim stanovima niti griju vodu. Cijene im se kreću od 100 do preko 500 eura ovisno o snazi. S druge strane, hibridni sustavi kombiniraju plinski bojler i dizalicu topline kao dobro prijelazno rješenje, ali su složeni za instalaciju, ovise o plinu, a cijena im doseže od 5.000 do 9.000 eura. N1


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