Iz života živahne dokumentaristice

Iako se sa sigurnošću može reći da se značajnim dijelom filmova Agnes Varde proteže usputni motiv puta i putovanja, kako fizičkih, tako i metaforičkih, koja nas vode kroz različite krajolike i ljudske priče, u svoja je dva uratka što pripadaju kasnijoj karijeri, redateljica je ipak taj motiv učinila dominatnim, postavivši ga osnovnim temeljem za scenarij. Naime, televizijska mini-serija “Agnès Varda: From Here to There” / “Agnès de ci de là Varda” (2011) i dugometražni “Ljudi i mjesta” / “Faces Places” / “Visages villages” (2017), predstavljaju suštinu njezinih putopisnih praksi, istražujući spoj individualnog i kolektivnog, umjetnosti i svakodnevice, sadašnjeg života i sjećanja na ranija doba. Zanimljiv tekst na portalu posvećenom dokumentarcima.