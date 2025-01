I budućnost nam može biti zvjezdana

To što Zvjezdane staze prikazuju komunističko društvo, naravno ne nazivajući ga tako, apsolutno je očigledno. U epizodi iz 1988. godine, svemirski brod Enterprise nailazi na staru zahrđalu zemaljsku letjelicu s bogatim moćnicima koji su platili ogromne sume da budu zamrznuti i poslani u svemir, u nadi da će ih vanzemaljci pronaći i izliječiti od bolesti koja ih je ubijala. Nakon što ih posada Enterprisea odmrzne i izliječi, jedan od njih, biznismen Ralf Offenhouse, želi kontaktirati svoje bankare i odvjetnika na Zemlji. Kapetan Picard ga izvijesti kako se za tri stoljeća mnogo toga promijenilo: „Ljudi više nisu opsjednuti akumulacijom imovine.“

Njihov razgovor ukazuje na to zbog čega je Prva direktiva nespojiva s duhom kapitalizma. Dokle god je akumulacija koja potiče širenje tržišta pokretačka sila i ideologija našeg društva imperijalizam je neizbježan. Da bi se to spriječilo, čovječanstvo prvo mora eliminirati oskudicu u materijalnim dobrima – u Ujedinjenoj Federaciji Planeta to je postignuto zahvaljujući pronalasku i širokoj upotrebi replikatora: mašina koje pretvaraju obilnu zelenu energiju u bilo koji oblik materije, od hrane do uređaja i svemirskih brodova. Yanis Varoufakis za Peščanik