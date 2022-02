Kriza eura i pandemija donele su eurozoni nove institucije kao što su Europski mehanizam za stabilnost (zajednički fond za pokrivanje gubitaka), Jedinstveni nadzorni sistem za europske banke i plan oporavka NextGenerationEU. To su velike promjene. Ali to je tek minimum onoga što je neophodno da bi se euro održao u životu, a da pritom ne promijeni svoj karakter. EU je tako potvrdila spremnost da promijeni sve da bi sve ostalo isto – ili točnije, da bi izbjegla jedinu promjenu koja je zaista važna: a to je formiranje pune fiskalne i političke unije, što je preduvijet za uspješno upravljanje makroekonomskim šokovima i eliminiranje regionalnih disbalansa. Dvadeset godina poslije nastajanja, euro je konstrukcija koja dobro funkcionira samo u dobra vremena, dok u međuvremenu doprinosi rastu nejednakosti umjesto da je smanjuje – piše Janis Varufakis za Projecat Syndicate. Prijevod na Peščaniku…