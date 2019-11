Eto, ima i normalnih sudaca

I zašto bi nas, nakon svega, trebala danas skandalizirati tvrdnja da se Andrej Plenković koristi institucijama u obračunu s Milijanom Brkićem? To je naprosto postao integralni i neizostavni dio političkog života. To se uzima već zdravo za gotovo. Takav odnos poguban je za društvo jer izjeda supstancu demokracije koja se bazira na proceduri, podjeli vlasti, poštovanju zakona i neovisnosti institucija. Svaka vlast dovodi svoje poslušnike ili instalira osobe od povjerenja. Svaka vlast institucije smatra produženom rukom svoje samovolje. Svaki političar pravosuđe, policiju, tužiteljstvo i tajne službe doživljava kao svoju uzdanicu, garanciju opstanka ili oruđe obračuna. U pravilu, javnost se u ovakvim situacijama dijeli na dvije skupine. Prva kritizira korištenje institucija u političkim obračunima jer je to naprosto stvar principa, zato što bi se te institucije mogle tako okrenuti protiv bilo kojeg građanina. Druga je spremna ignorirati tu zlouporabu kad se na meti nađe netko za koga se smatra da to zaslužuje, poput Sanadera, Bandića ili sad Brkića – piše Tomislav Klauški za Express.