Trag smo ostavili kamo god smo išli

Bila je na početku 30-ih, upravo je počela glumiti kod važnih redatelja, Gorana Markovića, Branka Baletića i Kreše Golika, što joj je donijelo i važna nacionalna priznanja. Ivica je bio 16 godina stariji i još nije izgubio onu umilnost, toplinu, baš onako da ga želite zagrliti i štititi…, ali da ne bude zabune, bio je jedan od najvažnijih hrvatskih i jugoslavenskih glumaca. Imao je iza sebe remek-djela filma i teatra, imao je dva braka i jednog sina. On je živio u Zagrebu, ona – u Beogradu. Bila je 1988. godina. Postali su par. Gordana se sjeća: “U tom filmu, na jednoj strani đavolji pir u odijelu nasmiješene revolucije, a na drugoj strani On, zaneseni Ivo Vrana. Pred nama je bila čista, ogoljena dobrota. Jasno sam tada razumjela da nema veće stvari na svijetu od te napatvorene dobrote koja je tako istinito isijavala s ekrana. To me je očaralo i začaralo.” Jutarnji