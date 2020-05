Dosta je dostava

Uber je ovaj tjedan u SAD-u pokrenuo novu, samostalnu aplikaciju UberEATS za dostavu hrane, a napravili su je odvojeno od usluge vožnje jer su shvatili da su to “dva različita iskustva” (prije imali dostavu hrane povezano s Uberom, ali to nije išlo). Nova usluga ima dvije razine – obična dostava uključuje cijeli jelovnik i radi od 10 ujutro do 8 navečer, a čekanje može potrajati do 30 minuta; nude i opciju Instant Delivery s tri do pet jela na dan, a radi od 11 prijepodne i 2 popodne radnim danom. TechCrunch