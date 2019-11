Too old to kill

Od 1990. broj ubojstava u svijetu pao je za 20% s 6,1 ubojstava na 100.000 ljudi na 4,6 ubojstava, a najviše u Sjevernoj Americi i Zapadnoj Europi, po 46% (grafikon gore). Vlasti kažu da je to zahvaljujući kažnjavanju, ograničavanju tržišta drogama, poboljšanjima ekonomije, povećanoj imigraciji, no WEF ima svoje objašnjenje. Stanovništvo Zemlje stari – medijalna dob globalnog stanovništva povećana je od 1950. do 2019. s 24 na 31 godinu, a poznato je kako su kriminalu najskloniji tinejdžeri i mladi maloljetnici, dok kroz sazrijevanje sklonost kriminalu opada, a najstariji su najželjniji reda i mira.