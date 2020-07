Imunitet krda ili ne

“2,4 posto ispitanika, ima ih 1054, imaju razvijena antitijela koja dokazuju da su imali susret s koronavirusom. Što je puno više nego što imamo zabilježenih oboljelih. To znači da među nama ima puno više ljudi koji su se susreli s infekcijom nego mi to znamo. Svega nekoliko njih ima neutralizirajuća antitijela, što znači da nisu zaštićeni od ponovne infekcije. Mi smo to pažljivo analizirali. Neutralizirajuća antitijela ima svega 2 posto od onih koji imaju IGG antitijela, što znači da nisu zaštićeni od ponovne infekcije”, kazao je Capak. Index