Kad te život neće, tu je "industrija sreće"

“Industrija sreće”, s podnaslovom “Kako je kult samopomoći oblikovao naše živote u 21. stoljeću”, sedamnaesta je knjiga svestranog Velimira Grgića, filmskog i glazbenog kritičara, scenarista, producenta. U knjizi autor na pomalo ironičan način daje iscrpni prikaz svjetskog i lokalnog self-helpa. “Self-help je širok pojam, neke stvari su jako ozbiljne i korisne, Zen budizam, stoicizam i metoda Wima Hofa su u raznim fragmentima postali dio mog života davno prije nego što postali internetski trend. U ‘Industriji sreće’ analiziram stanje, detektiram dobro i loše kroz priču o licu i naličju pojedinih metoda i gurua. Kako se obogatiti, to je dominantni trend u self-helpu, dakle kako financijskom stabilnošću doputovati do mentalne stabilnosti, pri čemu nitko ne spominje onu čuvenu ‘More money, more problems’. Hrvatska još uvijek nije Amerika pa kod nas odlično ide tzv. ‘katolički self-help’. Što je to, govori vam sadržaj knjiških polica u pošti”, duhovit je Grgić. Jutarnji