Tuga i jad

Kada agresor uspije osvojiti neko područje, kao što su Rusi nakon mnogo razranja, muke i žrtava uspjeli osvojiti ukrajinski Mariupolj, on nameće svoja pravila. Već se pisalo kako se na okupiranim područjima vrlo brzo pokrenula nastava, ali na ruskome jeziku. Nove vijesti, odnosno snimke iz okupiranoga Mariupolja jučer je na Twitteru objavio bivši savjetnik gradonačelnika Mariupolja Pjotr Andrjuščenko. “Stanovnici Mariupolja prisiljeni su raščišćavati ruševine i čistiti ulice kako bi došli do hrane i vode. Zdjelica kaše i boca vode jedina su zajamčena nagrada za naporan rad”, napisao je Andrjuščenko. Slobodna

#Mariupol residents are forced to clear the debris and clean the streets in order to get food and water.

"A bowl of porridge and a bottle of water is the only guaranteed payoff for hard work," says Andryushchenko.

📰 Adviser to the mayor of the city, Pyotr Andryushchenko pic.twitter.com/c1XfxV7ytH

— NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2022