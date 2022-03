Grad je strateška luka koja leži na dijelu obale koji povezuje istočnu regiju Donbasa s poluotokom Krim, dva teritorija pod ruskom kontrolom. Čini se da ruske snage pokušavaju preuzeti punu kontrolu nad područjem kako bi stvorile kopneni koridor između dvije regije. Pad Mariupolja omogućio bi ujedinjavanje ruskih snaga u južnoj i istočnoj Ukrajini. Ali zapadni vojni analitičari kažu da, čak i ako se opkoljeni grad zauzme, trupe koje se bore ulicu po ulicu mogu biti previše iscrpljene da bi pomogle u osiguravanju ruskih proboja na drugim frontama. “Borbe za svaku ulicu u samom Mariupolju koštaju rusku vojsku vremena, inicijative i borbene moći”, rečeno je na brifingu Instituta za proučavanje rata sa sjedištem u Washingtonu. No, zaključuju da bi “uništenje Mariupolja i pojačano gađanje njegovih stambenih područja moglo dovesti do njegove kapitulacije ili konačnog zarobljavanja. Ljudi u gradu nerado napuštaju svoja podzemna skloništa čak i da bi došli do osnovnih potrepština, što znači da su pokušavali piti manje vode i jesti manje hrane, a izlazili su samo kako bi nabrzinu pokušali pripremiti tople obroke. Osnovne usluge kao što su plin, struja i voda danima nisu dostupne diljem grada. Tijela leže na ulicama jer ih ili nema tko skupiti ili je jednostavno preopasno pokušati. Index.

S druge strane, narativ u srpskim medijima o istoj temi. (Oprez: mogli biste biti uznemireni).