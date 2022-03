Moderni cepelin

Pojedini videoeseji postali su prava mala umjetnička djela. To su često videa koja traju do gotovo dva sata, iz kojih će gledatelj puno naučiti i steći novi uvid u temu, a pritom će se i zabaviti te uživati u svojevrsnoj predstavi sačinjenoj od glazbe, scenografije, kostima i vizualnih efekata. Upravo ta kombinacija ozbiljne analize i kritike s dopadljivom prezentacijom ih čini fenomenalnim djelom u kojem gledatelj može uživati bez obzira na kompleksnost sadržaja. U videoeseju o tome kako strukturirati video-eseje (baš meta!) skoro pa rodonačelnici žanra Tony Zhou i Taylor Ramos, koji stoje iza kanala posvećenom analizi filmova Every Frame a Painting, kažu da videoesej nije esej već film. Najbolji videoesejisti su zato oni koji erudiciju i talent za analitičko predstavljanje teme kombiniraju s talentom za predstavljanje teme kroz vizualno pripovijedanje. Netokracija