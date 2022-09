Hobi koji je teško pretvoriti u posao

Na sami dan invazije, odmah se oglasio kijevski gaming studio GSC Game World, inače poznat po kultnom serijalu S.T.A.L.K.E.R. Svojom objavom na Twitteru pozvali su sve kolege, igrače i blogere da podijele njihovu objavu na kojoj se nalaze podaci za donacije ukrajinskoj vojsci. Također, invazija ih je prekinula u radu na dugoiščekivanom nastavku S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl zbog čega su cijeli projekt morali pauzirati jer trenutno nastoje pomoći svojim zaposlenicima i njihovim obiteljima da prežive. Brojne gejming tvrtke povukle su svoje igre iz Rusije, iako su ostavile komunikacijske alate otvorenima. Netokracija

The Russian Federation has declared war on Ukraine.

The future is unknown, but we are sure of our Armed Forces and country.

We ask all: do not stand aside and help those in need.

Support the Armed Forces of Ukraine:

UA843000010000000047330992708 pic.twitter.com/p3pNA8bI8S

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) February 24, 2022