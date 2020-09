Djeca na čekanju

U cijeloj Hrvatskoj nekad je na posvajanje odlazilo preko 120 djece godišnje, preklani pak njih 84, lani samo 78, a upravo posljednje dvije godine izrađuje se novi Obiteljski zakon, zbog čega centri za socijalnu skrb ne pokreću postupke oduzimanja roditeljske skrbi biološkim roditeljima koji zanemaruju djecu jer se boje postupke započinjati, kako zbog novih zakonskih izmjena sve ne bi moralo ići ispočetka, kaže Jasna Ćurković Kelava, dugogodišnja ravnateljica Dječjeg doma u Nazorovoj. U prijedlogu novog zakona piše da će izvanbračni parovi djecu moći posvajati samo ako za to budu postojali “opravdani razlozi na strani djeteta” na što Ćurković Kelava odgovara kako bi to bio ogroman korak unatrag, a nejasno je i što su to posebni razlozi te da je djetetu važna stabilna i brižna obitelj, a ne brine li o njemu bračna ili izvanbračna zajednica.