Jordan i Egipat muči ekonomska kriza, u Tunisu je oporba bojkotirala izbore

Ratovi u Siriji, Libiji i Iraku, teška represija u Eritreji, a k tomu i sve veća nestabilnost diljem arapskoga svijeta pridonijeli su valu imigracije najvećem od 2. svjetskoga rata – 16,7 milijuna izbjeglica pokušava naći novi dom po drugim kontinentima, a još njih 33,3 milijuna pokušava prijeći Sredozemno more. Dio europskih političara smatra da je rješenje smanjenje broja akcija spašavanja izbjeglica koji se otisnu na more, no imigranti kažu da im je to jedina opcija, iako ih je 2014. tako poginulo 3224. Guardian