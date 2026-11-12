Život na "Joker posudi od prijatelja"

Hrvatska je napravila ogroman skok u deset godina: udio stanovnika koji ne mogu podmiriti neočekivani trošak od oko 494 eura pao je s dramatičnih 60 posto u 2016. na 31 posto lani, čime se približila prosjeku EU od 29 posto. Iznenađujuće, Njemačka je s 32 posto postala “gora” od Hrvatske. Dok su susjedne Slovenija i Srbija također značajno popravile svoje statistike, Latvija i Grčka drže začelje ljestvice. Ipak, više od milijun Hrvata i dalje živi bez financijske rezerve za izvanredne situacije. Danica