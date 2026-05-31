Njima je zebra samo za ukras

I to u Velikoj Britaniji, točnije, na High Streetu u Slougu. Dotadašnji pješački prijelazi bili su sa svjetiljkama Belisha, koji s porastom prometa više nisu ispunjavali svoju funkciju. Pješaci i vozači jednostavno su ih počeli ignorirati. Od 1949. do 1951. tadašnje Ministarstvo prometa eksperimentiralo je s dizajnom kako bi poboljšalo vidljivost i povećalo korištenje, sve dok nisu uvedene poznate crne i bijele pruge. Za zebraste oznake zaslužan je fizičar i prometni inženjer George Charlesworth, koji je bio prvi voditelj odjela za promet u Laboratoriju za istraživanje cesta. Spominje se da je ovaj prijelaz prvi nazvao zebrom britanski zastupnik u parlamentu James Callaghan. Revija HAK