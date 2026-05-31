Njima je zebra samo za ukras

Više od trećine zagrebačkih vozača ignorira pješake na pješačkim prijelazima

Preventivna akcija “Dan ljubaznosti u prometu” otkrila je ozbiljan manjak prometne kulture na zagrebačkim ulicama. Promatranjem 6.961 vozača na 20 lokacija utvrđeno je da tek 62,23 posto njih propušta pješake na zebri. Najveća kultura zabilježena je na križanju Petrove i Domjanićeve (82,67 posto), dok je apsolutni rekorder po nekulturi raskrižje Palmotićeve i Šenoine, gdje je pješacima stalo tek 29,06 posto vozača. Cilj akcije je podizanje svijesti o sigurnosti, a deset nasumično odabranih uzornih vozača primit će prigodne nagrade 11. lipnja 2026. u prostorijama AK Siget. Jutarnji


31.10.2024. (19:00)

Znači i zebra je nastala u laboratoriju

Prvi prijelaz preko zebre nastao na današnji dan 1951. godine

I to u Velikoj Britaniji, točnije, na High Streetu u Slougu. Dotadašnji pješački prijelazi bili su sa svjetiljkama Belisha, koji s porastom prometa više nisu ispunjavali svoju funkciju. Pješaci i vozači jednostavno su ih počeli ignorirati. Od 1949. do 1951. tadašnje Ministarstvo prometa eksperimentiralo je s dizajnom kako bi poboljšalo vidljivost i povećalo korištenje, sve dok nisu uvedene poznate crne i bijele pruge. Za zebraste oznake zaslužan je fizičar i prometni inženjer George Charlesworth, koji je bio prvi voditelj odjela za promet u Laboratoriju za istraživanje cesta. Spominje se da je ovaj prijelaz prvi nazvao zebrom britanski zastupnik u parlamentu James Callaghan. Revija HAK