Njima je zebra samo za ukras
Više od trećine zagrebačkih vozača ignorira pješake na pješačkim prijelazima
Preventivna akcija “Dan ljubaznosti u prometu” otkrila je ozbiljan manjak prometne kulture na zagrebačkim ulicama. Promatranjem 6.961 vozača na 20 lokacija utvrđeno je da tek 62,23 posto njih propušta pješake na zebri. Najveća kultura zabilježena je na križanju Petrove i Domjanićeve (82,67 posto), dok je apsolutni rekorder po nekulturi raskrižje Palmotićeve i Šenoine, gdje je pješacima stalo tek 29,06 posto vozača. Cilj akcije je podizanje svijesti o sigurnosti, a deset nasumično odabranih uzornih vozača primit će prigodne nagrade 11. lipnja 2026. u prostorijama AK Siget. Jutarnji