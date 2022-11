Marketinški trik

Himalajska sol je već neko vrijeme u vrhu liste namirnica koje su napravile pravi bum u svijetu zdrave prehrane. Ružičaste granule znatno skuplje nego klasična kuhinjska sol osvojile su mnoge, a sve zbog tvrdnji da pomažu u očuvanju zdravlja, prije svega jer sadrže 84 dragocjena minerala nužna za organizam. No, roze himalajska sol je kemijski slična kuhinjskoj. Sadrži do 98 posto natrij klorida. Ostatak čine minerali u tragovima, kao što su kalij, magnezij i kalcij i oni toj soli daju svjetloružičastu nijansu i specifičan okus. Što se tiče zdravstvenih prednosti, budući da sadrži oko 98 posto natrij klorida, to znači da ima samo oko dva posto minerala. S obzirom na relativno ograničene količine tih tvari u količini soli koju inače konzumiramo, malo je vjerojatno da to može pružiti bilo kakve značajne zdravstvene koristi. N1