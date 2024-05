Dan kad je mladenka kao kraljica

O toj temi se raspisao i The Cut u tekstu o nepodnošljivim troškovima američkih djeveruša koje se često moraju i poprilično zadužiti da bi ispunile sve želje prijateljica mladenki. Nedavni podaci pokazuju da prosječni troškovi djeveruša iznose oko 1900 dolara. Drugo istraživanje pokazalo je da se jedna trećina svadbenih uzvanika zadužila uoči vjenčanja svojih prijatelja. Već sam u dugovima, a vjenčanje na koje idem ovog ljeta koštat će me još 3200 dolara. I to čak ne uključuje poklon za koji znam da moja prijateljica očekuje. Tu su uključene sve te pripreme za svadbu, odabir haljine s kojom mora biti usklađena s mladenkom, a djevojačke se večeri još nismo dotaknuli. Index