Ministarstvo invalidnosti u glavi

“U Bolu na Braču osoba s invaliditetom imala bi problema ne samo s nalaženjem apartmana, nego i WC-a. Ili bi morala nabiti kateter ili pelene, jer Bol nema ni jedan pristupačan WC. Bio sam i u Turističkoj zajednici Bola koja nema pristup za osobe sa invaliditetom, jer tko je vidio da invalid ulazi u turističku zajednicu. Šta on ima tamo radit? Na Zlatnom ratu dvojica zaposlenika nisu se mogla dogovoriti možemo li mi do plaže autom ili samo kolicima, a kada sam ulazio u more djecu su tjerali iz vode k’o da ulazi morski pas”, prepričava Hrvoje Belamarić morske doživljaje. Lupiga