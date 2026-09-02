Otpadna voda brege dere

Nikad nisam shvaćao, nit ću moći shvatiti, koji to poduzetničko-lukrativni duh može u svojoj domovini-državi odlagati i dopustiti odlaganje čistog otrova, znajući točno što i kome to čini; istovariti smrt, otići u banku, podići novac za to, dati obaveznu „putarinu“ ili „maltarinu“ političkoj snazi koja mu je to omogućila i mirno otići u jedan od novih stanova, kupljen novcem smrti, pa zaspati zadovoljno i pravednički u iščekivanju novih kontejnera. Manifestacija suverenosti i državotvornosti tako se obogotvorila i kroz nesmetano odlaganje najopasnijih tvari na tijelu domovine. Ja doista ne razumijem kako se domoljublje artikulira deklarativnim urlikanjem ili dronskom gospom na mračnom nebu, da bi se istovremeno na okrvavljenom tlu, prostoru koji doista znači stvarnu domovinu, ne metafizičku i nebesku, orgijalo kako se kome od poduzetničke kaste prohtije.

Prije nekoliko godina Akademija arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske objavila je „Deklaraciju o hrvatskom prostoru“, vjerojatno najdomoljubniji proglas koji izražava stvarnu brigu za ono što zovemo državom a smatramo domovinom. Deklaracija nikada nije stigla do Sabora, nikad o njoj nisu raspravljali odabrani i solidno plaćeni čuvari domovinske luči, kad vjerojatno imaju puno važnijih stvari za razgovor od konkretne Hrvatske. Jer na što se može doslovno staviti nazivnik domovine/države ako ne na prostor unutar čijih se granica skutrila današnja Hrvatska. No, mi se na prostoru iživljavamo, pravimo blesavi da ne znamo što se događa ili okrećemo glavu kad netko pobaca otpad u njezino samo geografsko srce. Tekst na Idejama koji vrijedi pročitati.