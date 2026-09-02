Vlada u Gospiću o otpadu: Voda je sigurna za piće, Građanska inicijativa bojkotira sastanak - Monitor.hr
Srijeda (11:00)

Otpadna voda brege dere

Vlada u Gospiću o otpadu: Voda je sigurna za piće, Građanska inicijativa bojkotira sastanak

Premijer Andrej Plenković stigao je u Gospić na sastanak o sanaciji ilegalnog odlagališta otpada na prostoru bivšeg PPK Velebit, najavivši brze rokove i poručivši da je voda iz vodoopskrbe sigurna za piće. Plan obuhvaća oblaganje lokacije vodonepropusnim materijalom te odvoz otpada u vrećama, rasutog otpada i onog u silosima. Najveći problem predstavlja oko 33.000 tona zakopanog pepela, čije bi uklanjanje u pregovaračkom postupku trebalo biti pripremljeno u roku od 24 dana. Građanska inicijativa “Gospić je naš dom” bojkotirala je sastanak, ocijenivši premijerov dolazak tri dana prije najavljenog prosvjeda u Zagrebu kao pokušaj sanacije političke štete, a ne stvarnog rješavanja problema. Index, Jutarnji


Slične vijesti

Prekjučer (22:00)

Kriminalcima četiri milijuna zarade, a državi do 125 milijuna troška

Razotkrivanje ekokriminala u Lici: Kako je talijanski i slovenski opasni otpad završio zakopan u Gospiću

Faktograf rezimira: Kriminalna mreža zaradila je četiri milijuna eura ilegalnim dovoženjem desetaka tisuća tona opasnog otpada u Liku, zloupotrebljavajući rupe u zakonodavstvu i lažirajući deklaracije. Dok su kriminalci profitirali s minimalnim rizikom, ukupni troškovi sanacije opasnog i infektivnog otpada u Gospiću mogli bi stajati između 10 i 125 milijuna eura. Hrvatska nema postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada, zbog čega se oporaba mora tražiti u inozemstvu. Građani, zabrinuti za tlo i vodu, odgovornost i hitnu reakciju vlasti traže na prosvjedu u Zagrebu. Faktgoraf

Prekjučer (12:00)

Spavate li mirno?

Veliki prosvjed za Liku u Zagrebu: Građani traže hitnu sanaciju opasnog otpada

U subotu se u Zagrebu održava prosvjed “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku” u organizaciji građanske inicijative “Gospić je naš dom”. Okupljanje sudionika zakazano je za 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će mirna povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je u 12 sati predviđen središnji dio programa. Organizatori iz Gospića i Otočca stižu s najmanje sedam rasprodanih autobusa. Traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada te objavu analiza tla i vode. Premda je premijer Plenković tri dana uoči prosvjeda najavio ubrzanje sanacije, inicijativa smatra da se time tek sanira politička šteta. Naglašavaju da prosvjed nije politički, odbacuju etiketiranja i upozoravaju na ogromnu reputacijsku štetu koju afera nanosi lokalnim OPG-ovima. Jutarnji, tportal, Index, RTL Direkt (Jutarnji)…

  • Neki prognoziraju kako će to biti najmasovniji prosvjed dosad (Index)
  • Branitelji pozivaju na prosvjed: “Na istom mjestu kao prije 35 godina. Hodamo uz njih!” (N1) i sindikati podržavaju prosvjed (HRT)
  • Dolazak u Zagreb najavljuju političari od Možemo! i SDP-a do Mosta, Centra, stranke Drito i DOSIP-a (24 sata)
  • Poznati Hrvati ujedinili se uoči prosvjeda u Zagrebu: Više od 300 njih potpisalo zajedničku građansku inicijativu (tportal)
  • Dio ugostitelja sprema se za podršku prosvjednicima koji će doći u subotu u središte grada. Pripremaju popuste (Zagreb.info)
  • Raspravljaju na Forumu
  • Likaclub podsjeća na najveći prosvjed u povijesti Hrvatske, onaj za Radio 101
16.08. (15:00)

Trajni krš

Tlo je višestruko kontaminirano metalima, a ugroženo je oko 18.000 kvadratnih metara staništa

Analize ilegalnog odlagališta u Gospiću za sada nisu utvrdile onečišćenje podzemnih voda, no otpad predstavlja trajan i ozbiljan rizik. Stručnjakinja Gordana Medunić upozorava da je krški teren izuzetno ranjiv – zbog visoke propusnosti onečišćenja i vječne kemikalije (PFAS) mogu se brzo i bez prirodne filtracije proširiti podzemljem. Bez hitne i složene sanacije postoji velika opasnost od dugoročnih posljedica po zdravlje ljudi i okoliš. Lupiga

13.08. (10:00)

Tko je jamio, zemljom je zatrpao

Eko-skandal u Gospiću: Tisuće tona otpada i PFAS na lokaciji bivšeg PPK Velebit

U Gospiću je na lokaciji bivšeg PPK Velebit (Bilajska 50) otkriveno oko 37.000 tona nepropisno odloženog otpada. Vještačenje je potvrdilo visoke koncentracije teških metala te opasnih PFAS spojeva u podzemnim vodama. Voda iz javnog vodovoda je sigurna, no izdan je oprez za privatne bunare. Ministarstvo istražuje i sumnjivu lokaciju uz odlagalište Rakitovac. Provedba sanacije tek predstoji: u tijeku su natječaji za uklanjanje površinskog otpada, dok se za 33.000 tona zakopanog opasnog otpada traži rješenje u inozemstvu jer Hrvatska nema adekvatna postrojenja. Index donosi snimke iz zraka

11.08. (16:30)

Smećarska posla

Plenković o aferi u Lici: Voda je sigurna, za otpad su krivi prevaranti, a oporba širi paniku

Premijer Andrej Plenković izvijestio je da je opasni otpad u Lici tretiran na tri razine: kaznenoj, sanacijskoj i političkoj. Istaknuo je da HZJZ jamči sigurnost pitke vode te optužio oporbu za širenje panike radi političkih poena. Sanacija oko 37.000 tona otpada ubrzava se ponovljenim javnim pozivom i potragom za europskim tvrtkama koje mogu zbrinuti zakopani materijal, dok će država troškove naplatiti od počinitelja. Najavio je i uvođenje djela “ekocid” u Kazneni zakon, poručivši da je vladajuća koalicija stabilna. Jutarnji, Index

  • Puhovski: Pad vlade je moguć, ali ne i realan scenarij, ovo bi mogla biti dosad najopasnija kriza za Plenkovićevu vladu… Tu se radi o stotinama kamiona. Dakle, to nije šverc trojice ljudi. To je jedan veliki državni posao, ili posao u kojem je država sudjelovala (N1, Index)
  • Dok traje opsežna istraga, Josip Šincek se pojavio na zabavnom nadmetanju u sklopu Festivala graševine (Jutarnji)
  • Progovorio i bivši gradonačelnik Gospića, Karlo Starčević: ‘Sve se dogodilo pod pokroviteljstvom državne mafije iz Zagreba, mi nismo ni mogli dati dozvolu za to, meni je predstavljena mljevena plastika 2021. godine kada nije bilo ničeg drugog, sav je ostali otpad u Gospić dovezen kasnije’ (tportal)
11.08. (14:00)

Napokon jedna konkretna ideja

Selektivna sanacija opasnog otpada u Gospiću umjesto jednostranih rješenja

Sanacija ilegalnog odlagališta na lokaciji Bilajska 50 u Gospiću zahtijeva kombinirani pristup umjesto primjene samo jedne metode, naglašava stručnjak Renato Šarc. Budući da je zakopani otpad iznimno heterogen te onečišćuje podzemne vode opasnim PFAS spojevima, niti jedna od dosad predloženih opcija – prekrivanje, spaljivanje, odlaganje ili solidifikacija – nije dovoljna sama po sebi. Predlaže se hitno privremeno prekrivanje radi spriječavanja ispiranja, postavljanje natkrivenog platoa te mehaničko razdvajanje i selektivno zbrinjavanje frakcija prema njihovim svojstvima. Političari pozivaju na osnivanje stručnog stožera, dok nadležne institucije nastavljaju proceduru. Agroklub

11.08. (01:00)

Lika kao europski odlagališni VIP salon

Kriminalna mreža i zakopane milijunske štete u Gospiću

Međunarodna kriminalna mreža godinama je ilegalno odlagala i zakapala desetke tisuća tona opasnog i neopasnog otpada na lokacijama u Gospiću, Benkovcu, Varaždinu i Senju. Otpad je stizao iz Italije, Slovenije, Njemačke te od domaćih tvrtki, a u Hrvatskoj je lažno deklariran i prekrivan zemljom. Središte operacije bila je tvrtka Tipos Resurs pod vodstvom bračnog para Šincek, koja je zarađivala na razlici između naplaćenog i izbjegnutog propisnog zbrinjavanja. Sanacija nastale ekološke štete procjenjuje se na oko 100 milijuna eura, dok se istraga proširuje na odgovornost povezanih tvrtki i državnih tijela. Index

08.08. (20:00)

Za disLike

Šprajc: Slučaj ekološke katastrofe u Lici možda nije skandalozan kao podzemni spremnici na trgu…

Ipak je malo neobično da se vladajuća stranka niti jednom riječju nije osvrnula na državne i županijske vlasti, carinu i državni inspektorat pokraj kojih su skoro deset godina prolazile tisuće kamiona i cisterni s ilegalno uvezenim industrijskim i medicinskim otpadom i istresali ga Ličanima na prag. Netko bi možda pomislio i da će se zbog trovanja svetog hrvatskog tla s 33.000 tona otpada barem oglasiti čuvari revolucije i pod prozorom ličkog župana izvesti kakav prigodan maskirni performans ali oni su uglavnom zaduženi za duhovnu i nacionalnu čistoću a teškim metalima se bave uglavnom na glazbenim koncertima.  Stoga eto metlu u ruke moraju uzeti građani koji osjećaju da država i institucije ne mare za njihovo zdravlje, za njihove živote, za njihov okoliš, za njihov zavičaj, za njihovu budućnost, za budućnost Like i za budućnost Hrvatske. Zoran Šprajc komentira slučaj na svojoj Facebook stranici.

08.08. (10:00)

Ima li inspekcija inspekciju?

Razrađena ekološka prevara: Kako je bračni par Šincek zarađivao na ilegalnom zakapanju opasnog otpada

Šincekove tvrtke nudile su niže cijene od konkurencije, dobivale poslove, a zatim bi se, umjesto skupog i pravilnog tretiranja otpada, dio pošiljaka dopremao u Hrvatsku, mljelo ga se, zatrpavalo zemljom i šljunkom ili miješalo s građevinskim materijalom. Razlika između naplaćenog zbrinjavanja i stvarnog, daleko jeftinijeg zakapanja ostajala je organizatorima. Oko 35.000 tona otpada, prema policijskim procjenama, uvezeno kroz približno 1750 pošiljaka od po dvadesetak tona. U operaciju su bili uključeni članovi obitelji, suradnici i povezane tvrtke radi prikrivanja novca i lažiranja dokumentacije. Slučaj prati i politička dimenzija zbog sumnjivih izdavanja dozvola te optužbi za traženje mita unutar državne inspekcije. 24 sata

  • Vojković: Hajdemo malo računati. Veliki šleper može ponijeti otprilike 25 tona tereta. Podijelite 37.000 s 25 i dobit ćete gotovo 1500 punih šlepera. Dodajte među njih samo deset metara razmaka i ta se kolona protegne na gotovo 40 kilometara, otprilike cijelu autocestu od Zagreba do Karlovca. Ne govorimo o jednoj budali koja je prespavala sat prirode i društva kada se govorilo da olovo ili litij nisu baš materijali koje ostavljaš slobodno u prirodi. Govorimo o industrijskim razmjerima. Index
  • Milinović o opasnom otpadu u Gospiću: “Za svako daljnje onečišćenje odgovorna je Vlada, tražimo hitnu sanaciju” (Dalmacija Danas)
  • Trenutačna razina opasnosti za podzemne vode „umjerena do povećana”, ali vjerojatnost nastanka daljnje štete visoka ako otpad ostane na lokaciji, utjecaj na javnu vodoopskrbu procjenjuje se kao nizak do zanemariv, ukoliko se izvor kontiminacije hitno ukloni (Jutarnji)
  • HZJZ se za N1 oglasio o ilegalnom odlagalištu u Gospiću: “Ne dirajte otpad i onečišćeno tlo!”
  • Vjeko Bušić iz inicijative “Gospić je naš dom”: Građani su prijetili blokadom cesta ako se ne objave nalazi otpada u Lici (Ideje)
  • Tema na Forumu
08.08. (01:00)

Domoljublje za otpad

Gerovac: Umjesto demografskog rasta – pretvaranje domovine u deponij

Nikad nisam shvaćao, nit ću moći shvatiti, koji to poduzetničko-lukrativni duh može u svojoj domovini-državi odlagati i dopustiti odlaganje čistog otrova, znajući točno što i kome to čini; istovariti smrt, otići u banku, podići novac za to, dati obaveznu „putarinu“ ili „maltarinu“ političkoj snazi koja mu je to omogućila i mirno otići u jedan od novih stanova, kupljen novcem smrti, pa zaspati zadovoljno i pravednički u iščekivanju novih kontejnera. Manifestacija suverenosti i državotvornosti tako se obogotvorila i kroz nesmetano odlaganje najopasnijih tvari na tijelu domovine. Ja doista ne razumijem kako se domoljublje artikulira deklarativnim urlikanjem ili dronskom gospom na mračnom nebu, da bi se istovremeno na okrvavljenom tlu, prostoru koji doista znači stvarnu domovinu, ne metafizičku i nebesku, orgijalo kako se kome od poduzetničke kaste prohtije.

Prije nekoliko godina Akademija arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske objavila je „Deklaraciju o hrvatskom prostoru“, vjerojatno najdomoljubniji proglas koji izražava stvarnu brigu za ono što zovemo državom a smatramo domovinom. Deklaracija nikada nije stigla do Sabora, nikad o njoj nisu raspravljali odabrani i solidno plaćeni čuvari domovinske luči, kad vjerojatno imaju puno važnijih stvari za razgovor od konkretne Hrvatske. Jer na što se može doslovno staviti nazivnik domovine/države ako ne na prostor unutar čijih se granica skutrila današnja Hrvatska. No, mi se na prostoru iživljavamo, pravimo blesavi da ne znamo što se događa ili okrećemo glavu kad netko pobaca otpad u njezino samo geografsko srce. Tekst na Idejama koji vrijedi pročitati.