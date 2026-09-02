Otpadna voda brege dere
Vlada u Gospiću o otpadu: Voda je sigurna za piće, Građanska inicijativa bojkotira sastanak
Premijer Andrej Plenković stigao je u Gospić na sastanak o sanaciji ilegalnog odlagališta otpada na prostoru bivšeg PPK Velebit, najavivši brze rokove i poručivši da je voda iz vodoopskrbe sigurna za piće. Plan obuhvaća oblaganje lokacije vodonepropusnim materijalom te odvoz otpada u vrećama, rasutog otpada i onog u silosima. Najveći problem predstavlja oko 33.000 tona zakopanog pepela, čije bi uklanjanje u pregovaračkom postupku trebalo biti pripremljeno u roku od 24 dana. Građanska inicijativa “Gospić je naš dom” bojkotirala je sastanak, ocijenivši premijerov dolazak tri dana prije najavljenog prosvjeda u Zagrebu kao pokušaj sanacije političke štete, a ne stvarnog rješavanja problema. Index, Jutarnji