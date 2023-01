Ne, nisu svemirci

Autorica Tiffanie Darke upravo je objavila knjigu ‘Now We Are 40: Whatever Happened to Generation X‘, a čovjek koji je proslavio pojam ‘generacije x’, Douglas Coupland za BBC govori o starenju generacije koja je obilježila devedesete godine. “Koncepcijski, Gen X prešao je put od ‘generacije rušenja’ do ozbiljne generacije koja je nasljednica najveće generacije – ‘babybomera’. Generacija X plaća školovanje svoje djece i njegu svojim roditeljima. Nemaju puno slobodnog vremena za biti pro ili anti-establishment. Previše su zauzeti poslom i čekanjem groba”, pomalo cinično komentira Coupland put generacije ‘nestale’ između analognog i digitalnog svijeta.