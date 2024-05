Nema mjesta za naivne

Vrhunski majstori Hlebinske škole “tehniku slikarstva na staklu, u metjerskom smislu”, doveli su, ističe, do “takva virtuoziteta i savršenstva da im u umjetnosti 20. stoljeća u svijetu gotovo nema ravnih”. Svjetlo je bacio i na to da je naiva svojedobno bila svrstavana na “rub umjetnosti” te da se o njoj raspravljalo kao o marginalnoj pojavi, koja je, međutim, u drugoj polovini 20. stoljeća postala “vrlo popularan i poticajan umjetnički fenomen – i to ne samo u estetskom nego i u sociološkom, psihološkom, kulturološkom, antropološkom i merkantilnom smislu”. U naivi su, priča, prepoznate neke od važnih karakteristika moderne umjetnosti, a ona je i “dokaz demokratizacije općedruštvenih odnosa i umjetničkog stvaralaštva”. Danas u Hrvatskom muzeju naivne umjetnosti više nema nijedne slike brojnih važnih autora, dok su i ovi najpoznatiji predstavljeni tek s pokojom slikom, kaže bivši ravnatelj. Jutarnji