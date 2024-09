Slovenski Springsteen

Ovaj legendarni slovenski kantautor dolazi u Tvornicu kulture 17. listopada kako bi pred 71. rođendan zagrebačkoj publici predstavio gotovo 50 godina karijere. Vladu Kreslina su kroz karijeru častili raznim epitetima, a on ih uvelike opravdava bez izuzetaka. Meni je inspiracija cijelo vrijeme Bob Dylan. On uvijek napravi nešto novo i nešto vau. Iako, u posljednje vrijeme, moram biti iskren, najviše uživam slušati ono što čujemo sada oko nas – cvrkutanje ptica. Kemal Monteno mi je davno rekao: „Znaš, više ne radim duge uvode jer ljudi više nemaju živaca.“ U ovom vremenu kad sve rade kompjuteri i sve mora biti savršeno, greške su dobrodošle. To je znak da smo ljudi. Ljudi žele vidjeti backstage, zanima ih humanost i prirodnost jer ondje se događaju greške. I to je dobro. Upravo je ušao u novu suradnju s domaćim bendom Ogenj, s kojim je snimio pjesmu. Journal