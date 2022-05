Silosi se prazne

Prema Njemačkim željeznicama (Deutsche Bahn), do tri teretna vlaka s poljoprivrednim proizvodima svakoga dana putuju u smjeru zapadne Europe. No dok ponovo ne stoje na raspolaganju za utovar može proći i 16 do 30 dana. Ovi transporti ne mogu zamijeniti prethodnu rutu. Ali kapacitet je samo jedno pitanje. Logistika je drugo. Počinje sa širinom kolosijeka: kao dio nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, Ukrajina ima drugačiji željeznički sustav od ostatka Europe. To znači da je širina tračnica drugačija. Na kraju, to znači da se roba mora pretovariti u druge vlakove na granici. EU planira kopnom u Europu dopremiti do 20 milijuna tona poljoprivrednih proizvoda. Teretni prijevoz Njemačkih željeznica DB Cargo će također biti uključen. U ožujku su željeznice počele dopremati pomoć́ Ukrajini pomoću takozvanog željezničkog mosta. DW