Veliki mag gitare

Holivudski glumac Morgan Freeman najpoznatiji je po svojim izvanrednim izvedbama na velikom platnu, ali ga hvale i zbog čina koji nije povezan s njegovom glumačkom karijerom. Naime, Freeman je svoj prostrani ranč u Mississippiju pretvorio u utočište za pčele. Glumac, koji ima 84 godine, postavio je 26 košnica na svom ranču i zasadio vrste biljaka i drveća koje pčele vole, uključujući lavandu i stabla magnolije. Učinio je to, kaže, nakon što je saznao za nevolje pčela diljem svijeta. Dok su zaštitna pčelarska odijela standardna za mnoge pčelare, Freeman tvrdi da mu nisu potrebna jer ga pčele "nikada neće ubosti". "Nisu me još ubole jer im ne pokušavam uzeti med ili bilo što, nego ih samo hranim. Mislim da to razumiju i međusobno govore: "Nećemo smetati ovom liku, on nam donosi šećernu vodu'", rekao je novopečeni pčelar.