Potrebno je oko 750 milijardi dolara

Kijev je svjestan toga da u ovom trenutku ne postoji pravni mehanizam koji bi omogućio zapljenu zamrznute ruske imovine i njezin transfer u Ukrajinu, osobito u situaciji u kojoj Rusija iz Vijeća sigurnosti može staviti veto na bilo kakvu UN-ovu odluku. Stoga ukrajinska vlada cilja na ‘blagoslov’ globalne zajednice na Općoj skupštini UN-a u rujnu. U nedostatku jedinstvenih pravila za oduzimanje zamrznute imovine, Europska komisija krajem svibnja predložila je da izbjegavanje provođenja sankcija postane kazneno djelo. To bi državama članicama osiguralo pravnu osnovu za oduzimanje imovine. Zasad je najdalje otišla Njemačka, u kojoj se nakon zamrzavanja novčanih pologa u bankama sada plijene i konkretne nekretnine, poput stanova sankcioniranih ruskih dužnosnika. Tportal

Over 40 countries and international organizations signed the Lugano Declaration on July 5, committing to support war-torn Ukraine in what is estimated to be a $750 billion rebuild. https://t.co/cyiQEKwBYB

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 5, 2022