Neshvaćeni genijalci
Vodeći stručnjak objašnjava zašto svjetski divovi zapošljavaju autistične osobe
Dok se u Hrvatskoj autistične osobe nerijetko suočavaju s diskriminacijom u školama, na radnom mjestu i u zdravstvenom sustavu, neke od najuspješnijih svjetskih kompanija u njihovim sposobnostima prepoznaju konkurentsku prednost. Stručnjak za autizam Raphaël Béné objašnjava uz ostalo koliko društvo gubi jer ne razumije ljude koji drukčije razmišljaju. ‘Prva zemlja koja će to razumjeti, stvarat će bogatstvo’, poručuje… pedeset najbogatijih tvrtki ima poseban odjel za autistične osobe, za koje će nerijetko reći da su “spasili” tvrtku, da točno vide stvari, da imaju oko za detalje, kao i za obrasce. tportal