Spin-off svetog Nikole
Vodič kroz najpoznatije povorke krampusa u regiji: Gdje i kada doživjeti vatreni spektakl u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Italiji
Ako vam je dosadio klasični advent, povorke krampusa (Krampuslauf) nude vatren i bučan odmak od tradicije. Ovaj alpski običaj tjeranja zlih duhova, koji prati blagdan svetog Nikole, može se doživjeti na brojnim lokacijama u regiji već od kraja studenoga – u austrijskim gradovima poput Villacha, Graza i Salzburga, slovenskom Podkorenu te talijanskom Cave del Predilu, gdje krampusi izlaze iz rudnika. Za autentičan doživljaj ne morate ni napuštati Hrvatsku jer se 12. prosinca održava jubilarni, 15. Svetomartinski Krampuslauf u Međimurju. Posjetiteljima se savjetuje dolazak sat vremena ranije, topla odjeća te oprez s malom djecom zbog buke i pirotehnike. Pun kufer