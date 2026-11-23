Kad se njegova disfunkcionalna obitelj tijekom blagdana sukobi, mladi Max (Emjay Anthony) gubi sve iluzije i okreće leđa Božiću. Nije svjestan da tak­vo pomanjkanje blagdanskog duha oslobađa Krampusov bijes: to je demon­ska sila prastarog zla koja namjerava kazniti nevjernike. Otvaraju se vrata pakla i omiljene blagdanske ikone pretvaraju se u monstruozna bića, opsje­daju kuću nesložne obitelji i tjeraju njezine članove da se bore jedni za druge ako žele preživjeti.

Krampus je mračna priča iz pučke predaje o strašnoj utvari božićnoga vre­mena, a otkrit će vam zastrašujuću stranu blagdana…

Uz glavnoga lika, dječaka Maxa čiju ulogu tumači Emjay Anthony, glume još i Adam Scott, Toni Collette i Allison Tolman, a scenaristi ove zastrašuju­će priče su Todd Casey, Michael Dougherty i Zach Shields.

Ova fantastična horor-komedija redatelja Michaela Doughertyja u hrvatska kina stiže 3. prosinca.