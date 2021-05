Upoznajte čarobni grad koji spaja više svjetova i kultura na jednom mjestu uz današnju ponudu koja uključuje 3 noćenja s doručkom za 1 osobu u dvokrevetnim sobama Hotela Grand Marcello 4*, povratni let Zagreb – Istanbul – Zagreb, transfer zračna luka – hotel – zračna luka, sve razglede prema programu i pratitelja putovanja u organizaciji turističke agencije Integral. Polazak iz Zagreba 2.9. (sastanak putnika u Zračnoj luci Zagreb u 7:30 h, polazak zrakoplova Turkish Airlines (TK1054) u 9:10 h). Povratak u Zagreb 5.9. (let zrakoplovom TK1055 u 18:10 h, dolazak u Zagreb u 19:10 h). Prtljaga uključena u cijenu 1 komad prtljage do 23 kg + 1 komad ručne prtljage do 8 kg (dimenzija 55 x 25 x 35 cm). Moguća nadoplata za jednokrevetnu sobu 750 kn/osoba, ulaznice za kulturno povijesne spomenike i muzeje i karte za javni gradski prijevoz. Opširnie na Ponudi dana.