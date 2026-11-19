Naša NASA spava
Voditeljica misije CroCube: Hrvatska mora početi proizvoditi svemirski hardver, a ne samo obrađivati podatke
Prvi hrvatski nanosatelit CroCube, težak oko kilogram, lansiran je u prosincu 2024. zahvaljujući volonterskom radu, crowdfundingu i slovačkom partneru Spacemanicu. Iako je i dalje aktivan, šalje fotografije i osvojio je nagradu Rookie of the Year, voditeljica misije Daniela Jović ističe da domaća svemirska industrija tek traži svoje mjesto. Hrvatska se previše oslanja na obradu podataka umjesto na proizvodnju hardvera, dok iskustva radije traže strani studenti, poput onih u Estoniji. Novi satelit zasad nije izgledan zbog teškog financiranja, ali tim kroz udrugu nastavlja promicati STEM i svemirske tehnologije. Netokracija