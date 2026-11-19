CroCube naziv je prvog hrvatskog satelita. 10 puta 10 centimetara njegove su dimenzije, a masa 1,1 kilogram. CroCube kruži oko Zemlje svakih 90 minuta, kreće se brzinom od 7,5 km u sekundi. Hrvatsku u danu preleti 6 puta. Ovo je projekt koji nije podržan od strane državnog novca, ovdje nisu uključena javna sredstva, ovo je sve privatni novac, privatne forme koje su se kupile, organizirale i misiju ostvarile. Ima hrpu postaja diljem svijeta koje zapravo od njega primaju informacije i sabiru ih u zajednički portal i mi pratimo sve… Kakvo mu je zdravstveno stanje, kako funkcionira… Kakve nam podatke šalje, sve što nam treba. HRT