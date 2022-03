Gost Zrinke Grancarić u Dnevniku HTV-a

Ako pogledamo kartu, jasno je da ruska operacija nije uspjela. Pretpostavlja se da je njezin cilj okupacija istočne Ukrajine, do rijeke Dnjepar. To definitivno nije ostvareno. Od većih gradova zauzet je samo Herson, borbe za Mariupolj još traju. Ostali se gradovi još drže, osobito Kijev. (…) Rusija je drastično srezala svoj strateški cilj.To više nije rušenje vlasti i Volodimira Zelenskog. Cilj im je u potpunosti ovladati Luhanskom i Donjeckom te zadržati kopneni koridor prema Krimu; To se može okarakterizirati kao strateško povlačenje i ono što Vladimir Putin misli pokazati kao minimalnu pobjedu za primirje i pregovore. – kaže Robert Barić u Dnevniku HTV-a.