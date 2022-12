"Da budem iskren, Davide, nakon što dobijemo rat samo želim otići na more, na plažu..."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao je intervju jednom od najdugovječnijih televizijskih voditelja Davidu Lettermanu u njegovoj emisiji na Netflixu “My Next Guest Needs No Introduction” (eng. Mog sljedećeg gosta ne treba posebno predstavljati). Letterman i Zelenski intervju su odradili u bunkeru stotinjak metara ispod podzemne željeznice. Sniman je u listopadu, a izašao je ovih dana. Nakon otprilike šest minuta intervjua, dok Zelenski objašnjava značenje dviju jednostavnih boja na ukrajinskoj zastavi, začuje se sirena za uzbunu u pozadini. “Čujete li sirenu?” pita ukrajinski predsjednik legendarnog američkog voditelja. “Da, čujem. Što nam je činiti sada?” uzvraća pitanjem Letterman. “Ha, ništa”, kratko će Zelenski uz kiseli smiješak. Index