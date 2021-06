Nostalgija za nove generacije

Popularna igračka iz 90-ih koja je mnogima obilježila djetinjstvo vraća se na tržište i to u obliku šarenih ručnih satova, imat će ekran na dodir koji će služiti za interakciju i maženje s „mališanom“, no imat će i mogućnost glasovnih kontrola kojima će se on, među ostalom, moći i probuditi, a tu je i pedometar za brojanje koraka (Kotaku). Svaki će Tamagotchi doći sa svojim zasebnim likom, a prodavat će se i TamaSma ključevi preko kojih će vlasnici sata moći dobiti neke dodatne likove i predmete. Baterija bi trebala trajati do 30 sati. Na tržište bi trebao izaći u studenom, a cijena će mu biti 68 dolara. Bug