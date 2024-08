Simbol grada heroja

Vukovarski vodotoranj lani je posjetilo 117.090 ljudi, gotovo 40 posto više njih nego 2021. godine. Kako prenosi tportal, gradska tvrtka uprihodila je prošle godine ukupno 935.196,99 eura, što je povećanje za 45,76 posto u odnosu na 2021. godinu, rezimira se u izvješću o poslovanju Vukovarskog vodotornja – simbola hrvatskog zajedništva, a ono će se ovaj tjedan naći pred gradskim vijećnicima.

Tvrtku je prije pet godina osnovao Grad Vukovar sa sjedištem u prepoznatljivom simbolu grada na Dunavu, a koji je tijekom agresije pretrpio 640 izravnih pogodaka neprijateljskih projektila. Visine od 50,33 metra, građen je od 1963. do 1968. godine na nadmorskoj visini od 156,33 metra u takozvanoj Najpar bašči. Odnedavno se Vukovarski vodotoranj nalazi i na popisu Svjetske organizacije velikih tornjeva (World Federation of Great Towers) u društvu s Eiffelovim tornjem u Parizu, Empire State Buildingom u New Yorku, ali i Burj Khalifom u Dubaiju. Poslovni