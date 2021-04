Vuk i sedam ministarstava

Frustrirajuća priča o trokutu životinje-čovjek-država. Dakle, u noći sa 17. na 18. travnja, na OPG-u Đekić u selu Štikada kod Gračaca vukovi su u štali zaklali 87 ovaca. U subotu ujutro na prometnom znaku na ulaz u Gračac pronađen je obješeni vuk. Ministarstvo je osudilo ovaj postupak. Stočari kažu da su zakinuti zaštitom vukova i da politika na njih prebacuje odgovornost, dok država sporo i nedovoljno plaća štete (300 do 800 kuna po ovci, što se čeka godinama, a i država ne plati za sve ovce – npr. za one koje se uguše dok bježe od vuka). Oni stočari koji postave električnog pastira (metalna žica u koju je puštena struja niskog napona) oko pašnjaka moraju ga skinuti po nalogu Hrvatskih šuma, vjerojatno jer tako traži snažan lovački lobi, da bi se divljač lakše kretala (N1). Stočari smatraju da bi se država trebala pozabaviti problemom vuka, kad već dobiva novce od EU za to (Slobodna).