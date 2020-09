Veliki patnik

U tom Trumpovu joneskovskom teatru apsurda – od montipajtonovske dekoracije Ovalnog ureda u koji su, pokraj masivnog impozantnog stola za kojim je pompozno “kabadahijski” sjedio Donald Trump, donesena dva pomoćna stola iz ljetne kuhinje Bijele kuće do patetične deseteračke pjesme o čudotvornoj olovci američkog predsjednika – potpuno se ogolio Trumpov ignorantski i neuki odnos prema Balkanu, ali i snishodljivost koju je Vučić spreman trpjeti i pokazivati u tko zna čije ime (kako to predstavljaju njegovi mediji – mučeništvo za Srbiju) i za kakve to interese… – piše Vlado Vurušić lijep rezime “povijesnog” događanja u Washingtonu u Jutarnjem.