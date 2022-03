Ponuda uključuje 2 noćenja za do 6 osoba u luksuznim mobilnim kućicama u Boutique Campingu Bunja u Supetru na otoku Braču, besplatan WiFi i parking. Možete spojiti 3 ponude i produžiti boravak. To bi značilo da, ako vas je šestero, možete provesti 6 dana i noći s pogledom na more za 390 kuna po osobi. Korištenje u terminu: 1.4. – 27.5.2022. Tada je inače ugodna temperatura, a mjesto još nije krcato turistima. Ponuda je trenutno na 57% popusta. Više detalja pogledajte ovdje.