U aplikaciji WhatsApp može se dijeliti puno toga: slike, video i audio zapise, lokacije i dokumente. No, sve dosad broj je formata bio ograničen na PDF-ove, Word, tablice i slajdove. Svi drugi formati nisu bili dostupni. To se upravo promijenilo – može se dijeliti svašta, sve dok je riječ o datotekama veličine do 128 MB za iOS, odnosno do 100 MB za Android. Za pretpostaviti je kako je ograničenje postavljeno kako se ne bi zagušili WhatsAppovi poslužitelji s filmovima rezolucije 4K, piše Next Web. T-Portal