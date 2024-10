A sada slijedi nešto puno gore - konceptualna umjetnost

Otkrio je to Andy Rehfledt koji je na svom YouTube kanalu (a što je današnji pandan nekadašnjim ozbiljnim znanstvenim disertacijama), ‘predložio’ performans “Voice Piece for Soprano and Wish Tree” koji je Yoko Ono originalno izvela 2010. godine u MoMa-i kao univerzalnu umjetničku nad-formu koju se može ‘zalijepiti’ na bilo koje drugo (glazbeno) djelo koje postoji, a da stvar savršeno funkcionira. Glazbenik i Youtuber inače je poznat po spajanju nespojivog, a ovaj je put na svoju stvar nakalemio njezino urlikanje iz performansa i dobio slušljivu stvar – to žele reći na Ravno do dna. Rehfeldt je inače poznat po death metal verziji Mary Poppins, reggae verziji pjesme od The Doors, a performans od Yoko je koristio i u drugim skladbama, poput metal teme od Power Rangersa i slično.