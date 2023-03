Ako je puč uspio, postupci vlade više nisu ničim ograničeni

Ono što sadašnja vlada radi u Izraelu nije pravosudna reforma, već puč. Dvije su vrste puča: izvanjski i unutarnji. Izvanjski je lako prepoznati. To je kada u nekoj banana republici general Strongman željan vlasti odluči preuzeti vlast. Ujutro se građani probude, a tenkovi su na ulicama. Oklopni bataljun okružuje zgradu parlamenta i ispaljuje granate na njegovu elegantnu strukturu. Grupa padobranaca upada premijeru u kuću, stavlja mu lisičine i zatvara ga u podrum vojnog zatvora. Druga grupa padobranaca zauzima medije s direktnim prijenosom i u 8 ujutro preplašeni građani gledaju na televiziji generala Strongmana ukrašenog zlatnim ordenjem kako autoritativnim glasom objavljuje da „za dobrobit naroda“ preuzima vlast u državi. S druge strane, unutarnji puč je teško prepoznati. On se događa kada vlada koja je na vlast došla legalnim putem ruši sva ograničenja nametnuta zakonima i pokušava si pribaviti neograničenu vlast, pri čemu demontira mehanizme kontrole i ravnoteže. To je stari trik: prvo se zakon koristi kako bi se domoglo vlasti, a onda se vlast koristi kako bi se promijenio zakon. Peščanik