Ajmo, svaki stanovnik Zemlje 43 dolara

300 milijardi dolara je iznos potreban za zaustavljanje rasta stakleničkih plinova i kupnju 20 godina za sređivanje globalnog zagrijavanja, tvrde klimatski znanstvenici Ujedinjenih naroda. To je bruto domaći proizvod Čilea ili svjetska vojna potrošnja za 60 dana. To ne bi bio novac za razvoj novih zelenih tehnologija već za korištenje jednostavnih starih načina kako milijune tona ugljika zadržati u zemlji. “Izgubili smo biološku funkciju tla. Moramo to preokrenuti “, rekao je Barron J. Orr, vodeći znanstvenik UN-ove Konvencije za borbu protiv dezertifikacije. “Ako to učinimo, pretvaramo zemlju u veliki dio rješenja za klimatske promjene.” Bloomberg

$300 billion. That’s the amount of money needed to stop the rise in greenhouse gases and buy up to 20 years of time to fix global warming, according to UN climate scientists https://t.co/htUWOoTDtF

— Bloomberg (@business) January 1, 2020