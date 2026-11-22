Drugi je to najveći grad u susjednoj Bosni i Hercegovini, administrativno središte Republike Srpske, grad zelenila i, kako mu tepaju, tisuću kafića i restorana. Navodno ih ima više od 1000, a prvi je kafić otvoren još davne 1617. godine… Grad je to i predivne rijeke, tužne ljubavne priče, navale adrenalina, predivne sakralne arhitekture, odlične hrane… Banja Luka je, ukratko rečeno, idealna opcija za izlet, pišu na Putnom koferu. Rijeka Vrbas kao žila kucavica, tvrđava Kastel kao spomenik bogate povijesti, a okolica poznata po termalnim izvorima. Od gradskih znamenitosti, izgledom se ističe Banski dvor, a tu je i džamija Ferhadija, jedna od najvažnijih znamenitosti grada iz 16. stoljeća. Imaju i svoju verziju Romea i Julije… Što se tiče statistike iz naslova, ona nije točna. Posljednji podaci o broju stanovnika iz 2023. godine, koju potpisuje Republički zavod za statistiku, u Banjaluci živi 89.158 muškaraca i 96.526 žena. Blink