Kad Nil postane dizalica za kamen

Francuski znanstvenici predlažu da je Džozerova stepenasta piramida u Sakari koristila hidrauličke mehanizme za podizanje kamenih blokova. Prema njihovoj hipotezi, brana Gisr el-Mudir stvarala je privremeno jezero, dok unutarnji opkopi i linearne strukture služile kao sustav za regulaciju i pročišćavanje vode. Ako se teorija potvrdi, to bi značilo da su Egipćani 4.500 godina prije našeg vremena posjedovali izvanredno znanje hidraulike, što otvara novo poglavlje u razumijevanju tehnologije korištene pri izgradnji piramida.