Digitalna pismenost, emocionalna inteligencija, komunikacija, rješavanje problema, planiranje...

Svjetski ekonomski forum tvrdi da će do 2030. godine milijardu ljudi morati razviti nove poslovne vještine zbog stalnih promjena na tržištu rada. Argumentiraju to već poznatom tezom o automatizaciji, no roboti uza sav razvoj neće još dugo moći razmišljati kreativno i inovativno pa se u tom polju očekuje razvoj ljudskog poslovnog puta. Svakako je u budućnosti bitan razvoj digitalnih vještina jer istraživanja pokazuju da oni koji imaju razvijenije digitalne vještine imaju do 29 posto veća primanja. Također se ukazuje na potrebu razvijanja kritičkoga mišljenja, rješavanja problema te timskoga rada, ali i važnosti suodnosa prakse i teorije. Index