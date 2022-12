Duga tradicija političke nestabilnosti u Peruu

Svi, na demokratskim izborima izabrani predsjednici u posljednjih 30 godina, su bili optuženi za korupciju. Tako je i s aktualnim predsjednikom Pedrom Castillom. Pritom je ovaj sindikalist i seoski učitelj prilikom preuzimanja dužnosti obećao temeljitu borbu protiv korupcije. No pravosuđe je protiv njega do sada tri puta pokretalo istragu zbog sumnje u korupciju. Prije nekoliko dana mu je parlament oduzeo mandat no on je htio nastaviti vladati putem dekreta i čak je najavio raspuštanje parlamenta i nove izbore. Državno odvjetništvo je Castilla optužilo za pokušaj puča i smjestilo u pritvor. Castillo je tijekom svog 17-mjesečnog mandata izmijenio preko 70 ministara. Predsjednik je uvijek iznova na mjesta ministar stavljao ljude od svog povjerenja ali bez stručne kompetencije. Na vlasti je sada dosadašnja potpredsjednica Dina Boluarte, koja nema podršku niti jedne stranke i koja je pod pritiskom ulice najavila prijevremen izbore za 2024. No to nije smirilo mase koje odmah žele nove izbore. Deutsche Welle