O smislu svega

“Mislim da bih rekao da univerzum ima svrhu (purpose), on nije nekako ovdje pukom slučajnošću… Neki ljudi, mislim, imaju gledište da je univerzum naprosto tu i teče – to je kao neka vrsta računica i mi smo se nekako slučajno našli u tome. Ali ne mislim da je to vrlo plodonosan ili koristan način gledanja na univerzum, mislim da ima nečega dubljega u tome.” Zgodno je stoga pogledati njegov dijalog 89-godišnjeg nobelovca Rogera Penrosea s kršćanskim apologetom Williamom Laneom Craigom, koji se odigrao negdje prošle godine. Dobar je ovo primjer i toga kako ateist i kršćanin mogu razgovarati uljudno i argumentirano, preporučuje Željko Porobija iz Indexa video u trajanju od sat i pol.