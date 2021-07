Dom u snovima

Stanovi su u godinu dana poskupjeli za 7,4 posto, a novogradnja više od 10 posto. Najveći rast je zabilježen na obali (7,4 posto) i u Zagrebu (11 posto). Cijene rabljenih stanova u Splitu kreću se od 1800 do 2500 eura po kvadratu, a Dubrovniku i do 3700 eura. U staroj jezgri Zadra cijene su 2500 eura do 3000 eura, a Šibenik je u najvećoj ekspanziji sa cijenama od 2000 do 2500 eura po kvadratu. Novogradnja u Zagrebu doseže cijenu i do 3200 eura, a čak i oni stanovi kojima treba potpuna renovacija postižu cijenu od 1800 eura po kvadratu. Slobodna