Roštilj bez cifranja
Zaboravite uobičajeni luksuz: Zašto je Asador Etxebarri najbolji restoran na svijetu
Baskijski Asador Etxebarri u španjolskom Atxondu, (nedaleko Bilbaa) predvođen chefom Victorom Arguinzonizom koji kuha isključivo na vatri i dimu, opravdano nosi titulu jednog od najboljih restorana svijeta. Do rezervacije je iznimno teško doći, a restoran pruža potpuno ogoljeno iskustvo: bez elaboriranih pozdrava iz kuhinje, formalnog servisa ili uobičajene pompe. Chef samostalno priprema jela poput savršenog domaćeg choriza, Palamos kozica i slavnog steaka od rubia gallega krave pečenog na izumu koji peče meso s obje strane odjednom. Unatoč izbivanju klasičnog luksuza i visokoj cijeni (oko 740 € za dvoje), gastronomska čarolija na tanjuru nema konkurenciju. Kult plave kamenice… World of statistics donosi popis najboljih restorana.
️ The world’s 50 best restaurants (2026)
1. Asador Etxebarri, Atxondo
2. Gaggan, Bangkok
3. Alchemist, Copenhagen
4. Quintonil, Mexico City
5. Wing, Hong Kong
6. The Chairman, Hong Kong
7. Kjolle, Lima
8. Kadeau, Copenhagen
9. Diverxo, Madrid
10. Plénitude, Paris
11. Atomix, New York
12. Sorn, Bangkok
13. Mérito, Lima
14. Sühring, Bangkok
15. Odette, Singapore
16. Tuju, São Paulo
17. Mingles, Seoul
18. Nusara, Bangkok
19. Jan, Munich
20. Piazza Duomo, Alba
21. Meet the Bund, Shanghai
22. Boragó, Santiago
23. Vyn, Skillinge
24. Al Gatto Verde, Modena
25. Lasai, Rio de Janeiro
26. Masque, Mumbai
27. Reale, Castel di Sangro
28. Trèsind Studio, Dubai
29. Enigma, Barcelona
30. Steirereck, Vienna
31. Celele, Cartagena
32. Potong, Bangkok
33. Elkano, Getaria
34. Le Coquillage, Saint-Méloir-des-Ondes
35. La Colombe, Cape Town
36. Ru Yuan, Hangzhou
37. Nuema, Quito
38. Atelier Moessmer, Brunico
39. Schloss Schauenstein, Fürstenau
40. Jordnær, Copenhagen
41. Onjium, Seoul
42. Bozar, Brussels
43. Le Calandre, Rubano
44. Don Julio, Buenos Aires
45. Mayta, Lima
46. El Chato, Bogotá
47. Le Louis XV – Alain Ducasse, Monte Carlo
48. Ikoyi, London
49. Naar, Kasauli
50. Saint Peter, Sydney
Source: The World’s 50 Best Restaurants 2026, the50.
— World of Statistics (@stats_feed) November 9, 2026