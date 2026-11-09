Roštilj bez cifranja

Zaboravite uobičajeni luksuz: Zašto je Asador Etxebarri najbolji restoran na svijetu - Monitor.hr
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Zaboravite uobičajeni luksuz: Zašto je Asador Etxebarri najbolji restoran na svijetu

Baskijski Asador Etxebarri u španjolskom Atxondu, (nedaleko Bilbaa) predvođen chefom Victorom Arguinzonizom koji kuha isključivo na vatri i dimu, opravdano nosi titulu jednog od najboljih restorana svijeta. Do rezervacije je iznimno teško doći, a restoran pruža potpuno ogoljeno iskustvo: bez elaboriranih pozdrava iz kuhinje, formalnog servisa ili uobičajene pompe. Chef samostalno priprema jela poput savršenog domaćeg choriza, Palamos kozica i slavnog steaka od rubia gallega krave pečenog na izumu koji peče meso s obje strane odjednom. Unatoč izbivanju klasičnog luksuza i visokoj cijeni (oko 740 € za dvoje), gastronomska čarolija na tanjuru nema konkurenciju. Kult plave kameniceWorld of statistics donosi popis najboljih restorana.


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